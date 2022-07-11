В GCC утверждено включение поддержки языка Rust

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), одобрил включение в основной состав GCC реализации компилятора языка Rust, подготовленной проектом gccrs (GCC Rust). После интеграции фронтэнда штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc, построенного с использованием наработок LLVM.

Разработчикам gccrs рекомендовано начать работу с командами, отвечающими за рецензирование изменений и подготовку релизов GCC, для проведения финальной проверки и одобрения патчей с точки зрения соблюдения технических требований к коду, добавляемому в GCC. В случае, если разработка gccrs продолжится в соответствии с ранее намеченным графиком и не будет выявлено непредвиденных проблем, фронтэнд для языка Rust будет интегрирован в состав выпуска GCC 13, намеченного на май следующего года. Реализация Rust в GCC 13 будет иметь статус бета-версии, пока не включаемой по умолчанию.

Язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий. Безопасная работа с памятью, исключающая появление таких ошибок, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера, достигается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Источник: opennet.ru