В Германии установили слишком много солнечных панелей — энергию продают за бесценок

Германия столкнулась с избытком солнечной энергии из-за широкомасштабного наращивания объёмов установленных солнечных панелей в 2023 году. По данным исследования шведского банка SEB Research, страна установила больше мощностей, чем требуется для удовлетворения текущего спроса на электроэнергию. Источник изображения: Zbynek Burival on Unsplash

Источник: 3dnews.ru