В госучреждениях Германии решено перевести 30 тысяч ПК на Linux и LibreOffice

Правительство Шлезвиг-Гольштейна, региона на севере Германии, утвердило миграцию с Windows на Linux и с MS Office на LibreOffice на 30 тысячах компьютеров в различных госучреждениях. Для организации совместной работы в новой инфраструктуре вместо Microsoft Sharepoint и Microsoft Exchange/Outlook будут задействованы Nextcloud, Open Xchange и Thunderbird, а вместо Active Directory предложена служба каталогов на базе открытого ПО. Переход на открытое ПО затронет все компьютеры госслужащих, включая рабочие станции учителей в школах. Решение принято после успешного завершения пилотного проекта, продолжавшегося два с половиной года.

В качестве основной причины замены Windows на Linux называется желание исключить зависимость от одного поставщика. Также упоминается движение к цифровому суверенитету, намерение повысить защищённость инфраструктуры и забота о соблюдении конфиденциальности, которую трудно гарантировать не имея возможности отслеживать процессы разработки и сопровождения облачных сервисов. Отмечается, что при использовании систем на базе проприетарного ПО или закрытых облачных сервисов невозможно контролировать IT-решения и действовать независимо. Использование открытого ПО позволяет не только контролировать рабочие процессы, но и участвовать в разработке для реализации желаемой функциональности и устранения всплывающих проблем. Переход на открытое ПО также даёт возможность вместо траты бюджетных средств на оплату лицензионных сборов, инвестировать их в развитие открытых продуктов и поддержание рабочих мест в своём регионе.

Отмечается, что при внедрении учтены проблемы, возникавшие при переходе на Linux госучреждений города Мюнхен, и занимающаяся переходом команда попытается не допустить ошибок, совершённых в других похожих проектах, таких как недостаточное внимание вопросам совместимости с ранее используемыми проприетарными форматами и устаревание дистрибутива при попытках его самостоятельного сопровождения. Переход на открытое ПО будет произведён постепенно — на первом этапе миграции запланирована замена MS Office на LibreOffice.



Источник: opennet.ru