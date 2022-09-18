В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust

В мультимедийном фреймворке GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на языке программирования Rust, в составе официальных двоичных выпусков. Нирбхик Чаухан (Nirbheek Chauhan), участвующих в разработке GNOME и GStreamer, предложил патч для GStreamer, обеспечивающий сборку Cargo-C рецептов, необходимых для поставки плагинов на языке Rust в основном составе GStreamer.

На данный момент поддержка Rust реализована для сборок GStreamer на платформах Linux, macOS и Windows (с помощью MSVC) и скорее всего будет включена в состав выпуска GStreamer 1.22. Поддержка сборки Cargo-C рецептов для Android и iOS будет готова для включения в выпуск GStreamer 1.24.

Реализованные изменения позволят упростить доступ к таким плагинам, как HTTP-элементы на основе reqwest, устройство вывода (sink) WebRTC WHIP, декодировщик dav1d, кодировщик rav1e, реализация RaptorQ FEC, AWS и fallbackswitch (для лёгкого переключения между источниками).



Источник: opennet.ru