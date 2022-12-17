В GTK-диалог выбора файла добавлено отображение в виде значков

Разработчики библиотеки GTK сообщили о добавлении в диалог, открываемый для выбора файлов в приложениях, представления содержимого каталогов в форме сети значков. По умолчанию продолжит использоваться классическое представление в виде списка файлов, а для перехода в режим значков в правой части панели появилась отдельная кнопка. Реализация данной функциональности стала возможной спустя 18 лет после публикации предложения, благодаря унификации модели данных для виджетов GtkListView и GtkGridView. Ожидается, что изменение будет задействовано в следующих версиях GTK и GNOME.

Отображение в виде списка:

Отображение в виде значков: