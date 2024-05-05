В I*******m появились «секретные» Stories — для их просмотра нужно написать автору

В соцсети I*******m появилось несколько новых функций, направленных на то, чтобы дать пользователям больше творческих возможностей делиться контентом и взаимодействовать друг с другом. Новая опция Reveal позволит публиковать размытые Stories, для просмотра которых пользователям потребуется отправить автору личное сообщение (Direct Message). В дополнение к этому появились и другие функции, позволяющие делиться любимыми аудиозаписями и воспоминаниями через «истории». Источник изображения: Kirill Averianov / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru