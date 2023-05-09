В Индии заблокировали открытые мессенджеры Element и Briar

В рамках инициативы по усложнению координации деятельности сепаратистов индийское правительство начало блокировку 14 мессенджеров. Среди заблокированных приложений оказались открытые проекты Element и Briar. В качестве формальной причины блокировки упоминается отсутствие представительств данных проектов в Индии, которые несут юридическую ответственность за связанную с приложениями деятельность и по действующему в Индии законодательству обязаны предоставлять информацию о пользователях.

Индийское сообщество пользователей СПО (FSCI, Free Software Community of India) выступило против блокировки, указав на то, что данные проекты не управляются централизованно, поддерживают прямой обмен данными между пользователями и их работа может оказаться важной для организации связи во время стихийных бедствий. Кроме того, наличие открытого кода и децентрализованный характер проектов не позволяет эффективно выполнить блокировку.

Например, злоумышленники могут внести изменения для обхода блокировки на уровне протокола, использовать P2P-режим отправки сообщений минуя серверы или развернуть собственные серверы, которые неизвестны учреждениям, сопровождающим списки блокировки. Более того, приложение Briar позволяет организовать связь в виде mesh-сети, в которой трафик передаётся через прямое взаимодействие телефонов пользователей по Wi-Fi или Bluetooth, не требуя наличия интернет-соединения.



Источник: opennet.ru