В Иннополисе на тестовый маршрут вышел беспилотный электробус — он уже возит пассажиров

В мае в Иннополисе запустили тестирование беспилотного электрического автобуса без педалей и руля, который перевозит студентов и преподавателей Университета Иннополис, сообщил ресурс РБК со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. Источник изображения: пресс-служба Университета Иннополис

Источник: 3dnews.ru