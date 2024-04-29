В iOS 18 обновятся многие стандартные приложения и домашний экран

По мере приближения анонса iOS 18 о новой версии мобильной операционной системы Apple становится известно больше информации. На этой неделе журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) поделился своими ожидания касательно того, что разработчики реализуют в iOS 18. Источник изображения: 9to5mac.com

Источник: 3dnews.ru