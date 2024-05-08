В Исландии запущено крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из атмосферы

Mammoth, крупнейший промышленный объект для удаления углекислого газа (CO2) из атмосферы начал работу в Хеллишейди, Исландия. Предприятие использует метод прямого захвата углекислого газа из воздуха (Direct Air Capture, DAC). Объектом управляет швейцарская компания Climeworks, занимающаяся климатическими технологиями, в число клиентов которой входят JPMorgan Chase, Microsoft, Stripe и Shopify. Источник изображений: Climeworks

Источник: 3dnews.ru