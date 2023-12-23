В Испании официально запустили 314-Пфлопс суперкомпьютер MareNostrum 5, который вскоре объединится с двумя квантовыми компьютерами

21 декабря в Суперкомпьютерном центре Барселоны — Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) — в торжественной обстановке официально запустили европейский суперкомпьютер MareNostrum 5 производительностью 314 Пфлопс. В церемонии, посвящённой машине, созданной в рамках проекта European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), принял участие председатель правительства Испании. MareNostrum 5 представляет собой крупнейшую инвестицию, когда-либо сделанную Европой в научную инфраструктуру Испании — суммарно €202 млн, из которых €151,4 млн ушло на приобретение суперкомпьютера. Финансирование было проведено EuroHPC JU через Фонд ЕС «Соединение Европы» и программу исследований и инноваций «Горизонт 2020», а также государствами-участниками: Испанией (через Министерство науки, инноваций и университетов и правительство Каталонии), Турцией и Португалией.

Источник: 3dnews.ru