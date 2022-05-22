В каталоге Python-пакетов PyPI выявлена вредоносная библиотека pymafka

В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлена библиотека pymafka, содержащая вредоносный код. Библиотека распространялась с именем, похожим на популярный пакет pykafka с расчётом на то, что невнимательные пользователи перепутают подставной пакет с основным проектом (тайпсквоттинг). Вредоносный пакет был размещён 17 мая и до блокировки был загружен 325 раз.

Внутри пакета содержался скрипт «setup.py», который определял тип платформы и загружал специфичные для Windows, macOS и Linux троянские компоненты. Для Windows и macOS в каталоги «C:\Users\Public\iexplorer.exe» и «/var/tmp/zad» загружался компонент для атаки на систему пользователя, основанный на инструментарии Cobalt Strike, который после запуска периодически отправлял запросы на внешний сервер. В Linux загружался и запускался исполняемый файл «env», содержимое которого не удалось проанализировать так как на момент проведения анализа хост с которого предпринималась попытка загрузки уже был заблокирован.