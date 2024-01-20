В KDE улучшена поддержка масштабирования и добавлено автосохранение в Dolphin

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал отчёт о подготовке к релизу KDE 6, запланированному на 28 февраля. Кодовая база KDE Plasma 6.0 и KDE Gears 6.0 ответвлена в отдельный репозиторий, а в ветке master началось накопление изменений для KDE Plasma 6.1 и KDE Gears 24.05.

Среди включённых в ветку master изменений (появятся в KDE Plasma 6.1 и KDE Gears 24.05):

В файловом менеджере Dolphin обеспечено автоматическое сохранение открытых окон и вкладок, состояние которых теперь восстанавливается в случае аварийного завершения или перезапуска системы. Также добавлена возможность управления показом файлов корзины и резервных копий вместе со скрытыми файлами. Реализована поддержка отсоединения содержимого разделённой панели (split view) в отдельное окно.

В просмотрщике Okular добавлена поддержка отображения выпадающих меню, используемых в некоторых видах PDF-документов.

В апплет с информацией о параметрах сети добавлено отображение номера беспроводного канала в дополнение к частоте.

В системе создания скриншотов предоставлены дополнительные подстановки для использования в именах файлов скриншотов и скринкастов, например, <UnixTime> для подстановки эпохального времени и <h>/<hh> для подстановки часов в 12-часовом формате.

Изменения, перенесённые в KDE 6.0:

При выставлении нецелых значений масштаба (fractional scale) решены проблемы с появлением визуальных артефактов в приложениях на базе QtQuick (например, наблюдались разрывы при показе кнопок и пиктограмм).

На 13-16% повышена скорость поиска файлов конфигурации, используемых в типовых приложениях KDE.

В глобальную панель редактирования (Edit Mode) добавлена кнопка «Add Panel» для добавления панелей, что позволило убрать кнопки «Add Widgets» и «Add Panels» из контекстного меню.

В диалоге выбора экрана или окна для выбора элементов теперь достаточно одинарного щелчка мышью, если в диалоге не активирован режим множественного выделения элементов (в этом случае рядом с элементами показываются специальные флажки, а для завершения выбора может использоваться двойной щелчок).

Вместо правила «Window Type», не работающего с Wayland, добавлено новое правило «Window Layer».

В KWin улучшено восстановление настроек в конфигурациях с несколькими экранами, если для некоторых экранах отсутствуют данные EDID.

Источник: opennet.ru