В Китае арестовали хакеров, которые использовали вымогательский софт, написанный с ChatGPT

Четыре киберпреступника в Китае были арестованы за разработку программ-вымогателей с помощью ChatGPT и их применение, что стало первым подобным случаем в стране. И это при том, что популярный чат-бот от OpenAI официально не доступен в Китае, да и Пекин ужесточает меры в отношении иностранного ИИ. Источник изображения: pexels.com

Источник: 3dnews.ru