В Китае перестали ремонтировать по гарантии GeForce RTX 4090 из-за санкций

В прошлом году США усилили технологические санкции против Китая и некоторых других стран. Помимо прочего это остановило поставки в Поднебесную флагманских игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 и графических процессоров для них. В результате это затронуло и тех, кто успел купить данные видеокарты раньше — теперь они не могут получить гарантийное обслуживание. Производители предлагают лишь возврат средств, но не ремонт. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru