В Китае создали первое в мире микроволновое оружие на двигателях Стирлинга

Группа китайских учёных сообщила о разработке и испытании мощного микроволнового оружия для поражения беспилотников, самолётов и даже спутников. Но самое удивительное, что электричество для него вырабатывают четыре установленных на грузовик двигателя Стирлинга. Благодаря этому боевая платформа потребляет всего 20 % от мощности, необходимой для питания альтернативного энергетического оружия и может непрерывно работать четыре часа. Примерный внешний вид двигателя Стирлинга. Источник изображения: CSSC

Источник: 3dnews.ru