В Китае создали «саморазмножающиеся» дроны — они распадаются на независимые аппараты в форме кленового семени

Очевидно, что в будущем применение дронов будет в основном роевым. Китайские учёные пошли ещё дальше и задумались над платформой, которая одиночный аппарат моментально превращала бы в рой. Это дало бы преимущество, например, для работ в чрезвычайных условиях. В создании такой платформы помогла природа — наилучшим решением оказалась аэродинамика кленового семечка. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru