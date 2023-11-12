В Китае создали самый мощный в мире термоакустический генератор Стирлинга — для космоса и подводного флота

Китайские источники сообщили, что учёные страны создали самый мощный в мире термоакустический генератор Стирлинга. Работающая практически бесшумно компактная установка длиной 2 м выдаёт 100 кВт электрической энергии. Патент на устройство в своё время получило NASA (LEW-TOPS-80), но агентство всё ещё не создало рабочую установку. Такие генераторы идеальны для использования в космосе и в подводных лодках. Китай рассматривает обе сферы применения. Источник изображения: SCMP

Источник: 3dnews.ru