В территориальных спорах с соседями Китай активно использует водомёты на кораблях береговой охраны. Это нелетальное оружие с высокой эффективностью, парализующее действия команды противника. Применение водомётов спасает от эскалации конфликтов, но их точность оставляет желать лучшего. Вооружение водомётов искусственным интеллектом позволило заметно повысить точность прицеливания и избежать ненужных жертв. Источник изображения: Reuters/SCMP

Источник: 3dnews.ru