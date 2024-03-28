В Китае запустили связь 5.5G — первыми её поддержку получили смартфоны Oppo Find X7

Крупнейший оператор мобильной связи в Китае и мире, China Mobile, сообщил сегодня о коммерческом запуске нового протокола беспроводной связи 5G-Advanced (5GA или 5.5G). Первыми устройствами, которые получат поддержку нового стандарта, станут смартфоны серии Oppo Find X7. Источник изображений: Oppo

Источник: 3dnews.ru