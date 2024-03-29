В коде xz версий 5.6.0 и 5.6.1 обнаружен бэкдор

Разработчик Debian и исследователь в сфере информационной безопасности Andres Freund сообщает об обнаружении вероятного бэкдора в исходном коде xz версий 5.6.0 и 5.6.1.

Бэкдор представляет собой строчку в одном из m4-скриптов, которая дописывает обфусцированный вредоносный код в конец скрипта configure. Этот код затем модифицирует один из сгенерированных Makefile проекта, что в конечном итоге приводит к попаданию вредоносного кода (замаскированного под тестовый архив bad-3-corrupt_lzma2.xz) в бинарный файл liblzma.

Особенность инцидента состоит в том, что вредоносный код содержится только в распространяемых tar-архивах с исходным кодом и не присутствует в git-репозитории проекта.

Сообщается, что человек, от чьего имени вредоносный код был добавлен в репозиторий проекта, либо непосредственно причастен к произошедшему, либо стал жертвой серьёзной компрометации его личных учётных записей (но исследователь склоняется к первому варианту, т. к. этот человек лично участвовал в нескольких обсуждениях, связанных с вредоносными изменениями).

По ссылке исследователь отмечает, что в конечном итоге целью бэкдора, по-видимому, является инъекция кода в процесс sshd и подмена кода проверки RSA-ключей, и приводит несколько способов косвенно проверить, исполняется ли вредоносный код на вашей системе в данный момент.

Согласно новостной статье проекта openSUSE, ввиду запутанности кода бэкдора и предполагаемого механизма его эксплуатации сложно установить, «сработал» ли он хотя бы раз на данной машине, и рекомендует полную переустановку ОС с ротацией всех релевантных ключей на всех машинах, на которых хотя бы раз оказывались заражённые версии xz.

Источник: linux.org.ru