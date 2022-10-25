В кодовую базу Android добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V

В репозиторий AOSP (Android Open Source Project), в котором развиваются исходные тексты платформы Android, началось включение изменений, обеспечивающих поддержку устройств с процессорами на основе архитектуры RISC-V.

Набор изменений для поддержки RISC-V подготовлен компанией Alibaba Cloud и включает 76 патчей, охватывающих различные подсистемы, включая графический стек, звуковую систему, компоненты воспроизведения видео, библиотеку bionic, виртуальную машину dalvik, фреймворки, стеки Wi-Fi и Bluetooth, инструментарий для разработчиков и различные сторонние модули, включая модели для TensorFlow Lite и модули машинного обучения для распознавания текста, классификации звука и изображений.

Из общего набора патчей в состав AOSP уже интегрировано 30 патчей, связанных с системным окружением и библиотеками. В течение следующих нескольких месяцев компания Alibaba Cloud намерена передать в состав AOSP дополнительные патчи, обеспечивающие поддержку RISC-V в ядре, Android Runtime (ART) и эмуляторе.

Для сопровождения поддержки RISC-V в Android в организации RISC-V International создана специальная рабочая группа Android SIG, к которой могут присоединиться и другие компании, заинтересованные в работе программного стека Android на процессорах RISC-V. Продвижение поддержки RISC-V в основной состав Android осуществляется в сотрудничестве с Google и представителями сообщества.

Предложенные для Android изменения подготовлены в рамках инициативы по расширению областей применения устройств на основе архитектуры RISC-V. В прошлом году компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie, и начала активное продвижение RISC-V не только для IoT-устройтсв и серверных систем, но и для потребительских устройств и различных специализированных чипов, охватывающих различные области применения, от мультимедийных систем до обработки сигналов и ускорителей для машинного обучения.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, около сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.



Источник: opennet.ru