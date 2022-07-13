В компании Red Hat назначен новый руководитель

Компания Red Hat объявила о назначении нового президента и руководителя (CEO). Новым главой компании назначен Мэт Хикс (Matt Hicks), ранее занимавший пост вице-президента Red Hat по продуктам и технологиям. Мэт присоединился к Red Hat в 2006 году и начинал трудовую деятельность в команде разработчиков, выполняя работу по портированию кода с языка Perl на Java. Позднее Мэт возглавил разработки, связанные с гибридными облачными технологиями, и стал одним из лидеров проекта Red Hat OpenShift.

Пол Кормье (Paul Cormier), прошлый президент Red Hat, руководивший компанией после Джима Вайтхерста, переведён на должность председателя совета директоров (chairman) Red Hat. Мэт Хикс и Пол Кормье будут отчитываться перед Арвиндом Кришной, генеральным директором корпорации IBM, поглотившей Red Hat в 2019 году, но предоставившей независимость и возможность работы в форме отдельного бизнес-подразделения.



Источник: opennet.ru