В комплекте NVIDIA GeForce RTX 4080 Super нашли дефектный адаптер питания — он не защёлкивался, и это опасно

На обзор в редакцию сайта Igor’s Lab поступила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Super стороннего производителя, укомплектованная адаптером питания с дефектным разъёмом 12V2x6. Проблема, возможно, не носит массового характера, но владельцам видеокарт рекомендуется проявлять внимание к этому аспекту — кабель или адаптер должны подключаться с явным щелчком. Журналисты Igor’s Lab изучили проблему и установили, что в спецификации PCI-SIG не указаны точные размеры разъёма 12V2x6, что даёт производителям излишнюю свободу. Возможно, из-за этого адаптер питания, поставлявшийся в комплекте с видеокартой входил без характерного щелчка — по той же причине он относительно легко выходил из разъёма, поскольку фиксировался в нём недостаточно надёжно. Чтобы подтвердить гипотезу о браке, автор обзора позаимствовал адаптер, который шёл с видеокартой GeForce RTX 4080 Founders Edition производства самой NVIDIA, и было точно известно, что он работал.

Источник: 3dnews.ru