В конце июня будут проведены детско-юношеские соревнования по Linux

20 июня стартуют III ежегодные детско-юношеские соревнования по Linux — «CacTUX 2022». В рамках соревнований участникам предстоит переехать с MS Windows на Linux, сохранив все документы, установить программы, настроить окружение, выполнить настройку локальной сети. Регистрация открыта с 13 до 22 июня 2022 года включительно.

Соревнования пройдут с 20 июня по 04 июля в два этапа: отборочный (тестирование) и финал (практическое задание). Предложено 2 номинации: «Just for Fun» (заочно) и «Teen Hacker»(очно-заочно), и 3 возрастных группы: 10-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. Рабочие дистрибутивы: Calculate Linux, Simply Linux и OpenWRT.



Источник: opennet.ru