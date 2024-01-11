В Libreboot реализована поддержка ноутбука HP EliteBook 820 G2

Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, объявила о реализации возможности использования Libreboot в качестве загрузочной прошивки в ноутбуке HP EliteBook 820 G2. Компания Minifree, основанная разработчиками LibreBoot, начала поставку варианта HP EliteBook 820 G2 с предустановленным LibreBoot. Отмечается, что доход, полученный с продажи будет направлен для финансирования дальнейшей работы над проектом. Модель HP EliteBook 820 G2 была создана в 2015 году, оснащена 12.5-дюймовым экраном и поставлялась с процессорами Intel Core i5-5200U, i5-5300U, i7-5500U и i7-5600U со встроенной графикой Intel HD Graphics 5500.

Libreboot развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок. Проект нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку.



Источник: opennet.ru