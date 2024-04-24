В ЛК налогоплательщика ЮЛ ФНС России теперь можно войти из Linux с ЭЦП

После многих лет ожидания в личный кабинет налогоплательщика юридического лица на сайте ФНС (https://lkul.nalog.ru/) теперь можно наконец попасть из Linux с электронной подписью.

Настройка входа из Linux — это по-прежнему тяжёлый квест с установкой всевозможных программ из разных источников по разным инструкциям. Но это действительно стало работать.

После входа по подписи сам сервис порадовал быстротой и удобством. Кроме того теперь из под Linux доступны и другие сервисы на ФНС.

Корректная ссылка настройки входа из Linux (на сайте ссылка ведет на страницу для macOS)

Источник: linux.org.ru