В марте в России было продано рекордное число электромобилей

Говоря о подъёме автомобильного рынка в РФ в его текущем состоянии, важно помнить, что с первого апреля вступили в силу изменения в таможенное законодательство, лишающие смысла ввоз машин через сопредельные страны Таможенного союза, который ранее обходился дешевле прямого импорта. Непосредственно новых электромобилей, которые в страну преимущественно импортируются, в марте было продано 2499 штук. Это самый высокий показатель в истории России. Источник изображения: Zeekr

Источник: 3dnews.ru