В Минцифры сообщили, что работа Telegram восстанавливается

Работа Telegram и других сервисов в России начала восстанавливаться, сообщили в Минцифры. Ведомство совместно с Роскомнадзором пытается установить причину возникшего сегодня масштабного сбоя. Но сотрудники операторов связи и имеющие к ним отношение эксперты допускают, что к инциденту может быть причастен Роскомнадзор, передаёт Forbes. Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru