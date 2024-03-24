В MIT придумали, как в 30 раз ускорить генерацию изображений с помощью ИИ

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) смогли заметно ускорить создание изображений по текстовым описаниям с помощью генеративного искусственного интеллекта. Новый метод позволяет генерировать изображения высокой чёткости в 30 раз быстрее существующих. Источник изображения: pixabay.com
Источник: 3dnews.ru
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) смогли заметно ускорить создание изображений по текстовым описаниям с помощью генеративного искусственного интеллекта. Новый метод позволяет генерировать изображения высокой чёткости в 30 раз быстрее существующих. Источник изображения: pixabay.com