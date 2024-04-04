В мобильных версиях F******k появится новый видеопроигрыватель

Разработчики из M**a Platforms анонсировали появление обновлённого видеопроигрывателя в мобильных приложениях F******k. С его помощью пользователям социальной сети будет комфортнее просматривать вертикальные видео, подобные тем, что публикуются в TikTok или Reels. Источник изображения: M**a

Источник: 3dnews.ru