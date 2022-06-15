В Москве пройдёт девятая международная конференция по PostgreSQL

20 и 21 июня 2022 года в Москве в бизнес-центре гостиницы «Рэдиссон Славянская» состоится PGConf.Russia 2022, девятая международная техническая конференция по СУБД PostgreSQL. Организатором PGConf.Russia выступает компания Postgres Professional, российский поставщик СУБД PostgreSQL. Мероприятие является одним из центральных событий в международном сообществе PostgreSQL и собирает сотни специалистов из России и других стран. В конференции примут участие представители крупных российских и международных компаний – «Авито», VK Cloud Solutions, OZON, «АльфаСтрахование», «Яндекс.Облако», «ИнфоСофт», «Аладдин Р.Д»., EnterpriseDB, и других.

Главные направления программы 2022 года – развитие PostgreSQL и его экосистемы, примеры использования СУБД в реальных системах, опыт эксплуатации и тюнинга, рекордные результаты по работе с большими нагрузками и большими БД, высоконадежные и отказоустойчивые конфигурации, работа с геопространственными и слабоструктурированными данными и многое другое.

Несколько докладов будет посвящено ожидаемому в этом году 15-му релизу PostgreSQL. С обзором этой версии выступит Брюс Момжан — один из первых разработчиков PostgreSQL. Команда Postgres Professional расскажет о своих новых результатах – расширенных возможностях SQL/JSON, принятых в новый релиз, о переработке системы хранения больших значений (TOAST) и о многом другом. С полной программой конференции можно ознакомиться на сайте мероприятия.



Источник: opennet.ru