В Москве завершено строительство одного из крупнейших в России дата-центров «Москва-2»

В Москве завершили строительство одного из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) «Москва-2», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение председателя Мосгосстройнадзора. «После открытия “Москва-2” станет первым в стране коммерческим дата-центром, сертифицированным по Tier IV — самому высокому уровню международного отраслевого стандарта надёжности и отказоустойчивости. В нем будет размещено серверное и сетевое оборудование для обработки, хранения и передачи больших массивов данных с использованием новейших технологий, чтобы обезопасить информацию как от физических, так и от виртуальных угроз», — сообщает пресс-служба комитета.

Источник: 3dnews.ru