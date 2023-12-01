В NAS от Zyxel нашли ворох критических уязвимостей, позволяющих украсть данные пользователя

Тайваньский производитель сетевого оборудования, сетевых хранилищ NAS (Network Attached Storage) и много другого оборудования Zyxel сообщил клиентам об обнаружении ряда уязвимостей в двух моделях NAS. Всего обнаружены шесть опасных уязвимостей, через которые можно взломать сетевые хранилища. Производитель уже выпустил обновления прошивки с исправлениями безопасности. Источник изображения: eightsoftsolution.com

Источник: 3dnews.ru