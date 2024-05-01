В NASA создали электрический ракетный двигатель с рекордной эффективностью

В NASA представили экспериментальный электрический ракетный двигатель H71M мощностью до 1 кВт, обладающий рекордной эффективностью. По словам разработчиков, этот двигатель «изменит правила игры» для будущих космических миссий в составе небольших спутников во всех сферах от сервисного обслуживания в пределах орбит вокруг Земли до планетарных миссий по всей Солнечной системе. Источник изображений: NASA

Источник: 3dnews.ru