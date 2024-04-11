В NASA сообщили, что подготовили к запуску в космос платформу с солнечным парусом нового поколения. Небольшой спутник будет запущен в текущем месяце со стартового комплекса №1 в Махии в Новой Зеландии на ракете Electron компании Rocket Lab. После вывода платформы на солнечно-синхронную орбиту высотой 1000 км платформа развернёт солнечный парус площадью 80 м2. Из-за отражённого от паруса солнечного света объект будет таким же ярким, как звезда Сириус. Художественное представление новой платформы NASA с солнечным парусом. Источник изображений: NASA

Источник: 3dnews.ru