В Нижнем Новгороде состоится встреча, посвящённая СУБД PostgreSQL

21 сентября в Нижнем Новгороде пройдёт PGMeetup.NN — открытая встреча пользователей СУБД PostgreSQL. Организует мероприятие компания Postgres Professional, российский поставщик СУБД PostgreSQL, при поддержке ассоциации iCluster, международного IT-кластера Нижегородской области. Встреча начнётся в культурном пространстве DKRT в 18:00. Вход по регистрации, которая открыта на сайте.

Доклады мероприятия:

«New TOAST in town. One TOAST fits all» — Олег Бартунов, генеральный директор и сооснователь Postgres Professional.

«Способы сжатия данных в PostgreSQL» — Михаил Жилин, руководитель группы производительности департамента внедрения и технической поддержки, Postgres Professional.

«Как Common Table Expressions превращает язык SQL в настоящий язык программирования» — Иван Панченко, заместитель генерального директора, сооснователь Postgres Professional.

Источник: opennet.ru