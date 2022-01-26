В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland

В ночных сборках Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 98, намеченный на 8 марта, по умолчанию активирована поддержка протокола Wayland для пользовательских окружений, обеспечивающих его поддержку. Проверить использование Wayland в Firefox можно на странице «about:support». Из остающихся нерешёнными проблем отмечается зависание при перемещении мышью вкладок, нарушение выравнивания подменю, проблемы с установкой переменной окружения WM_CLASS, смещение меню закладок и контекстного меню за границу экрана, аварийные завершения при выполнении операции wl_array_copy или при слишком длинном выпадающем меню.



Источник: opennet.ru