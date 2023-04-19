В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie

В ночных сборках Firefox, на базе которых 6 июня будет сформирован выпуск Firefox 114, появилась настройка для автоматического закрытия всплывающих диалогов, показываемых на сайтах для получения подтверждения о возможности сохранения идентификаторов в Cookie в соответствии с требованиями по защите персональных данных в Европейском Союзе (GDPR). Так как подобные всплывающие баннеры отвлекают внимание, перекрывают содержимое и требуют траты времени пользователя на закрытие, разработчики Firefox решили встроить в браузер возможность автоматического отклонения запроса.

Для включения функции автоматического реагирования на запросы в настройках в разделе Безопасность и приватность (about:preferences#privacy) появилась новая секция «Cookie Banner Reduction». В настоящее в время в секции присутствует только флаг «Reduce Cookie Banners», при выборе которого Firefox начнёт от имени пользователя отклонять запросы на сохранение идентификаторов в Cookie для заранее определённого списка сайтов.

Для более тонкой настройки в about:config предусмотрены параметры «cookiebanners.service.mode» и «cookiebanners.service.mode.privateBrowsing», запись 0 в которые отключает автозакрытие Cookie-баннеров; 1 — во всех случаях отклоняет запрос полномочий и игнорирует баннеры, допускающие только согласие; 2 — когда это возможно отклоняет запрос полномочий, а когда отклонить невозможно соглашается с сохранением Cookie. В отличие от похожего режима, предоставляемого в браузере Brave и в блокировщиках рекламы, Firefox не скрывает блок, а автоматизирует действие с ним пользователя. Доступно два режима обработки баннеров — симуляция нажатия мышью (cookiebanners.bannerClicking.enabled) и подстановка Cookie c флагом выбранного режима (cookiebanners.cookieInjector.enabled).



Источник: opennet.ru