В ночных сборках Firefox тестируют виджет с прогнозом погоды

В ночные сборки Firefox, на базе которых 9 июля будет сформирован выпуск Firefox 128, добавлен виджет для показа прогноза погоды на странице, появляющейся при открытия новой вкладки. Для включения виджета в about:config предусмотрены настройки browser.newtabpage.activity-stream.showWeather и browser.newtabpage.activity-stream.system.showWeather.

В ночных сборках также включена по умолчанию дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов (Bounce Tracking Protection). Кроме того, упоминается решение о запрете в Firefox 127 возможности установки дополнений, XPI-файлы которых подписанны с использованием небезопасных алгоритмов (настройка PREF_XPI_WEAK_SIGNATURES_ALLOWED по умолчанию будет выставлена в значение false).



Источник: opennet.ru