В новом составе совета директоров OpenAI места для представителя Microsoft не найдётся

Недавний скандал с «переворотом» в стартапе OpenAI, который привёл к отставке и последующему возвращению генерального директора и одного из основателей компании Сэма Альтмана (Sam Altman), заставил руководство Microsoft выразить озабоченность отсутствием у главного стратегического инвестора реальных рычагов влияния на OpenAI. По предварительным данным, в новом совете директоров места для представителей Microsoft пока не найдётся. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru