В ноябре BYD обновила рекорд по поставкам электромобилей и гибридов

Близится к концу 2023 год, и борьба BYD с Tesla за звание крупнейшего производителя электромобилей в мире не ослабевает. Ноябрь для китайского автопроизводителя стал рекордным с этой точки зрения, поскольку компания реализовала 301 378 электромобилей и гибридов. Li Auto и XPeng в ноябре поставили рекордное количество электромобилей, а NIO тоже продвинулась в этой сфере по сравнению с ноябрём прошлого года. Источник изображения: BYD

Источник: 3dnews.ru