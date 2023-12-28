В ноябре объёмы поставок полупроводниковой продукции в Южной Корее подскочили на 80 %

Штаб-квартиры двух крупнейших производителей памяти находятся в Южной Корее, поэтому для местной экономики состояние полупроводниковой отрасли имеет большое значение. В ноябре объёмы производства чипов в стране выросли на 42 %, а объёмы поставок увеличились на 80 %, показав максимальный прирост с конца 2002 года. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru