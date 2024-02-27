В NVIDIA появился отдел исследования сильного ИИ для роботов и игр

Компания NVIDIA создала новый исследовательский отдел GEAR (Generalist Embodied Agent Research), который будет заниматься вопросами создания универсальных воплощенных ИИ-агентов в физическом (робототехника) и виртуальном (игры и любые симуляции) мирах. Источник изображений: NVIDIA GEAR

Источник: 3dnews.ru