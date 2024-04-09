В обмен на более активную экспансию производства власти США выделят Samsung около $6,6 млрд субсидий

Вчерашний пример с демонстрацией TSMC более амбициозных планов по экспансии производства в США показывает, что местные власти готовы предоставлять довольно щедрые субсидии, но при условии опережающего развития зарубежными компаниями своих предприятий по производству чипов в США. По некоторым данным, Samsung сможет претендовать на $6,6 млрд государственной поддержки по «Закону о чипах». Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru