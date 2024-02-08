«В одном пикселе iPhone поместится 50 пикселей Vision Pro» — в iFixit детально изучили гарнитуру Apple и оценили её ремонтопригодность

Эксперты iFixit опубликовали вторую часть разборки гарнитуры смешенной реальности Apple Vision Pro. В этот раз специалисты сосредоточились на двух экранах гаджета, задавшись вопросом, действительно ли они поддерживают разрешение 4K. Также специалисты оценили ремонтопригодность устройства. Источник изображений: iFixit

Источник: 3dnews.ru