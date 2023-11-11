В октябре выручка TSMC последовательно выросла сразу на 34,8 %

К третьей декаде октября TSMC только успела отчитаться о результатах третьего квартала, и свой прогноз на четвёртый формировала из противоречивых тезисов. Если спрос на 3-нм изделия и компоненты для систем искусственного интеллекта должен сейчас толкать выручку вверх, то сохранение увеличенных складских запасов должно мешать этому. Октябрь, тем временем, продемонстрировал рост выручки до $7,52 млрд. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru