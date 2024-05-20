В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6

В ветке OpenBSD-Current, на основе которой формируется осенний релиз OpenBSD 7.6, появилась возможность запуска среды рабочего стола KDE Plasma 6. После прекращения поддержки KDE4, в OpenBSD многие годы отсутствовала возможность использования рабочего стола KDE Plasma 5, поддержка которого появилась лишь в недавнем выпуске OpenBSD 7.5. Спустя месяц выполнена адаптация KDE Plasma 6 для работы в OpenBSD, а в штатном репозитории обновлены необходимые для работы пакеты (kde, kde-plasma, kde-plasma-extras). Отмечается, что композитный сервер kwin уже работает в OpenBSD достаточно стабильно, а пользователей приглашают принять участие в тестировании для выявления имеющихся проблем.