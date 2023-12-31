В OpenBSD портирован драйвер ath11k для беспроводных чипов Qualcomm

В ветку OpenBSD-current добавлен драйвер qwx для беспроводных чипов Qualcomm IEEE 802.11ax, созданный путём портирования драйвера ath11k из ядра Linux (входит в состав ядра, начиная с ветки 5.6). Драйвер позволяет задействовать беспроводные адаптеры, применяемые на таких ноутбуках, как Lenovo ThinkPad X13s и DELL XPS 9500. Для работы драйвера требуется ручная установка файлов с прошивкой.



Источник: opennet.ru