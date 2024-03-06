В OpenSUSE появилась экспериментальная поддержка systemd-boot вместо GRUB

В OpenSUSE Tumbleweed (пока в качестве опции) вводится поддержка загрузчика systemd-boot как альтернативы GNU GRUB. По официальной версии разработчиков, переход на Systemd-Boot даст возможность повысить скорость загрузки и усилить безопасность загрузочного процесса. Разработчики также ожидают, что переход на systemd-boot даст упрощение и повышение эффективности работы с полнодисковым шифрованием, а также упростит работу со снапшотами в файловой системе Btrfs.

Следует иметь в виду, что systemd-boot не поддерживает Master Boot Record. Если в будущем systemd-boot останется единственным вариантом загрузки, запустить OpenSUSE на старых ПК без эмулятора UEFI, вроде Clover, будет невозможно.

Источник: linux.org.ru